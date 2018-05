TV2s dokumentarhold fandt både den forsvundne varevogn og blodspor i den efter Henrik Haugberg Madsen (billedet). Foto: Henrik Bager Foto: Michael Bager/Scanpix Danmark

Politiet taler ud i Drabet uden lig-sagen: Vi er ikke lallende amatører

Næstved - 08. maj 2018

Politidirektør ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Lene Frank, tager nu til genmæle i forbindelse med TV 2's dokumentar-serie »Drabet uden lig«: Politiet har ikke villet medvirke i serien, og derfor er det første gang, at Lene Frank kommenterer seriens forløb og de beviser som TV-stationen har fremlagt.

- Vi valgte helt bevidst ikke at medvirke, da der er tale om en straffesag, som er afsluttet i byretten og stadfæstet af landsretten. Vi har rigeligt at gøre med uopklarede sager og derfor ville vi ikke medvirke i en afsluttet straffesag, siger Lene Frank til Sjællandske.

I seriens seneste afsnit, afsnit fem ud af seks, offentliggjorde TV2, at de havde fundet en varevogn med blod fra den forsvundne Henrik Haugberg Madsen - en vogn som politiet aldrig fandt undervejs i efterforskningen.

- Jeg anerkender, at der er tale om et fint stykke arbejde at varevognen nu er fundet og overdraget til politiet, der undersøger den for tekniske spor. Men reeelt er der jo tale om en ikke-historie, for i seriens første afsnit bliver der sået tvivl om politiets efterforskning og om, hvorvidt de to dømte (Bo Madsen og Claus Stokholm Larsen red.) er uskyldig dømt, og så leverer tv-stationen selv det afgørende bevis, der understøtter politiets og anklagemyndighedens bevisførelse i sagen. Det er presseetisk tvivlsomt, siger Lene Frank.

Lene Frank siger selv, at hun kontakter Sjællandske for at genrejse borgernes tillid til politiets arbejde i lokalområdet.

- Vores efterforskere leverer hver dag et knaldhamrende dygtigt stykke arbejde. Derfor er der ingen grund til at fremstille dem og deres arbejde som amatøragtigt, siger Lene Frank.

Netop fundet af varevognen med blodspor og uigendrivelige DNA-bevismateriale i seriens seneste afsnit efterlader ingen tvivl hos Henrik Haugberg Madsens familie om at Bo Madsen og Claus Stokholm Larsen er skyldige i drabet på den 40-årige forretningsmand og familiefar.

- Nu har vi endelig fået et bevis for, at han ikke er hos os mere. Det er hans blod. På den måde kan vi se fremad. Det er egentlig først nu, vi kan det, siger Hauberg Madsens datter, Stephanie Riisbjerg, til tv-stationen.

I over to år har et hold journalister fra TV 2 Dokumentar kulegravet den spektakulære drabssag. Sidste afsnit sendes torsdag den 10. maj kl. 20.

Bo Madsen og Claus Stokholm Larsen nægter sig fortsat skyldige i drab og er helt uforstående overfor fundet af varevognen og de blodspor, der tilhører Henrik Haugberg Madsen.

Jacob Kragelund, der er manden bag TV2-dokumentaren Drabet uden lig, afviser kritikken fra Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi.

Han er ked af, at politiet har den opfattelse, men han tilbageviser kritikken. Han står fuldt ud inde for programmerne. Han mener bestemt ikke, at man kan kalde dokumentaren presseetisk tvivlsom.