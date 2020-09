Politiet standsede unge fyre på ulovlige knallerter

Senere på aftenen - klokken 18.14 - tjekkede politiet en anden 15-årig fyr, der også kommer fra Fuglebjerg. Han var i færd med at tanke sin knallert på Kirkevej i Fuglebjerg og indrømmede overfor politiet, at knallerten kunne køre hurtigere end tilladt. Han blev derfor sigtet for at køre på en ulovlig knallert, og den blev ligeledes taget med til teknisk undersøgelse.