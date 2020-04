Politiet søger vidner efter overfald foran tankstation

Det står uklart for politiet, hvad der udløste overfaldet, men et motiv kunne være vejvrede.

- Foreløbigt er der noget, der tyder på, at de to er blevet uvenner over hinandens gensidige kørsel, men vi kan ikke lægge os fast på noget, siger Danny Bill Møller, politikommissær ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.