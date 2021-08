Ndonje Francis drømmer om at forvandle det gamle brune værtshus på Vordingborgvej til en pub for byens unge. Men det kræver en spiritusbevilling. Foto: Kim Palm

Politiet skal afgøre om ny pub kan få spiritusbevilling

Næstved - 31. august 2021 kl. 10:24 Af Jeppe Sahlholdt og Kim Palm Kontakt redaktionen

Natteroderi, støjende musik og konstant klagende naboer er ikke de bedste forudsætninger for at få udstedt en spiritusbevilling.

Sådan lyder det fra borgmester Carsten Rasmussen (S), der også er formand for Bevillingsnævnet efter omtalen af Café 55, som siden maj har holdt højlydte fester for byens ungdom - uden at have status af festlokale og uden spiritusbevilling.

De to unge Ndonje Francis og Kasper Elgarth-Bærendsen, har lejet den tidligere pub og arbejder lige nu ihærdigt på at forvandle det gamle brune værtshus til et sted, hvor byens unge kan hænge ud - komplet med juke-boks, morskabs-maskiner - og spiritusbevilling, der giver mulighed for at lange stærke drikke over disken.

- Det bliver byens bedste og billigste værtshus. Det er vores drøm, fortæller Ndonje Francis.

Men inden drømmen kan realiseres skal der udstedes en spiritusbevilling - og her kommer ordensmagten ind i billedet.

- Det er i første omgang helt og aldeles op til politiet at afgøre om der skal udstedes spiritusbevilling. Det foregår på Bevillingskontoret i Nakskov, siger borgmesteren.

Her er reglerne Og reglerne er klare nok. Du skal være fyldt 21 år, du må ikke have gæld til det offentlige på mere end 50.000 kroner og dit selskab må ikke være konkurs eller under rekonstruktion. Hvis de betingelser er opfyldt, er det op til Bevillingsnævnet at udstede en midlertidig bevilling på typisk otte måneder, forklarer Carsten Rasmussen.

I 2019 slog politiet til mod diskotek Moon i Jernbanegade efter at Bevillingsnævnet havde frataget diskoteket retten til at servere alkohol efter flere lovbrud. Diskoteket valgte i stedet at holde privatfester, men de blev standset og varelageret blev konfiskeret på det kuldsejlede diskotek i bymidten.

Så længe Café 55 ikke har spiritusbevilling og ikke er opført i CVR-registeret som virksomhed er såvel kommunen som politiet sat ud af spillet. Kommunen har skriftligt gjort de to unge opmærksomme på en lang række forhold, der skal overholdes, mens politiet hyppigt har været på besøg, når naboerne har klaget over høj musik, uro, hærværk, tisseri og opkast i villahaverne. Men så længe der holdes privatfester går Café 55 under radaren - og så melder spørgsmålet sig om stedet kan genopstå som værtshus.

Umiddelbart ser det ud til at have lange udsigter.

