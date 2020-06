Politiet sigter flere ved færdselskontrol

En blev sigtet for spirituskørsel, en sigtet for ikke at have generhvervet førerret, og en blev sigtet for ikke at have medbragt kørekort. Desuden blev en sigtet for at have benyttet håndholdt mobiltelefon, en blev sigtet for ikke at have anvendt sikkerhedssele og en sigtet for at køre frem for gult lys og en for rødt lys. Det blev også til en enkelt sigtelse for at have overhalet over fuldoptrukken spærrelinje.