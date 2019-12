Politiet sigtede flere ved kontrol

En blev sigtet for kørsel i frakendelsestiden, fem for forkert lygteføring, en for fejl og mangler og to for at bruge håndholdt mobil under kørslen.

Derudover blev en enkelt sigtet for at køre over for rødt lys, en for at have tildækket nummerpladen og en for at overlade sin bil til en person, der ikke havde noget kørekort. Der blev også afsløret to narkobilister under kontrollen.