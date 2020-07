Politiet sender misrøgtede dyr på papagøjehotel

Susen Von Warburg er klar til at tage imod både heste, hunde og fugle, hvis politiet ringer hende op. Her står hun med den hvidtoppet kakadue Leah på nakken og hesten Misla på 10 år, der blev fundet et sted, hvor 15 andre heste stod bundet og var døde af sult og tørst. Derudover gik der omkring 20 heste frit rundt. Misla var en ud af fem heste, der kunne overleve. Foto: Kim Rasmussen