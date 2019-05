Politiet sætter ind over for bordeller - to udenlandske kvinder anholdt

To udenlandske kvinder blev onsdag anholdt for at arbejde uden tilladelse i et bordel i Jernbanegade. En 50-årig kvinde fra Rønnede er i samme forbindelse sigtet for rufferi og for ulovligt at have beskæftiget de to thailandske kvinder. Hvor i Jernbanegade bordellet ligger, ønsker politiet ikke at oplyse. Foto: Anna C. Møhl