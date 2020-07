Se billedserie En forbipasserende tog fredag aften dette billede ved rundkørslen på Ydernæs. Tilskuerne står oppe på bakken til venstre. Privatfoto

Politiet overvejer skiltning for at stoppe gaderæs på Ydernæs

Næstved - 21. juli 2020

Af Helle Hansen

I weekenden modtog politiet en del henvendelser om gaderæs på Ydernæs og på Vordingborgvej i Næstved, og der blev uddelt en bøde og konfiskeret en bil.

- Næstved har været hårdt plaget det sidste stykke tid, erkender Erik Mather, afdelingsleder i færdselspolitiet hos Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi.

Det kan de fleste beboere i Åderupkvarteret snakke med om, da det gennem de seneste år har været populært at køre ræs på Ydernæs, især fredag og lørdag aften men også på andre tidspunkter af ugen. Det kan høres i hele kvarteret.

Overvejer skiltning - Da vi havde et tilsvarende problem ude ved handelsskolen for omkring 10 år siden, endte det med, at vi indførte skiltning. Det virkede, og det overvejer vi også at gøre på Ydernæs, siger Erik Mather.

Omtalte skilte står i dag i rundkørslen ved handelsskolen og ved rundkørslen ved Bauhauss og McDonalds, og dertil kommer skilte ved veje, som fører ned til industriområder som Profilbuen.

Skiltene forbyder fok at opholde sig på områderne mellem kl. 20 og 02 om natten, medmindre de har et gyldigt ærinde. Gaderæs og afbrænding af dæk hører ikke under den kategori.

Opsætning af forbudsskilte kommer i givet fald til at tage noget tid, da det skal ske i samarbejde med kommunen.

Slut forbudt Det er ulovligt at køre for stærkt og at køre ræs.

- Men hvis først der kommer forbudsskilte op, er det også forbudt at være tilskuer i området, og uden tilskuere er der ikke så meget ved at vise sin fine bil frem, konstaterer Erik Mather.

Her er typisk tale om unge mænd, som kører i hurtige biler eller på hurtige motorcykler.

- Ofte er der samlet en 20-30 stykker, sjældne gange kan der være op mod 50, oplyser Tom Trude fra politiets beredskabslinje. Han bekræfter, at politiet jævnligt får anmeldelser om gaderæs, selv om de sjældent figurerer på politiets døgnrapport.

Gaderæs er med på den netop overståede weekends døgnrapport, fordi det denne gang udmøntede sig i en bøde for unødig støj og røg til en gaderæser på striben ved Fjorden lørdag aften kl. 21.44 samt beslaglæggelse af en tunet bil, der nu skal undersøges nærmere af en bilinspektør.