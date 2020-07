Politiet har en formodning om, hvem der står bag de forskellige kriminelle forhold på Herlufsholms Kirkegård. Her forklarer Ulla Jensen, hvordan tyven stark armen indover hækken og tog hendes taske.

Send til din ven. X Artiklen: Politiet om kirkegårdstyveri: Vi har en mistænkt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiet om kirkegårdstyveri: Vi har en mistænkt

Næstved - 10. juli 2020 kl. 09:25 Af Ida Steenfeldt Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden september måned har politiet været bekendt med, at en bestemt mand begår kriminalitet på og omkring Herlufsholm Kirkegård.

I søndags blev der indgivet tre anmeldelser, hvoraf to omhandlede tyveri af en taske på et gravsted og et indbrud i en autocamper på parkeringspladsen.

- Vi er ret sikre på, at det er den samme gerningsmand, der begår kriminaliteten ude ved Herlufsholm Kirkegård, siger politikommissær Mads Justesen.

Politiet har fået indleveret særdeles gode overvågningsvideoer fra parkeringspladsen, som de gennemser og efterforsker ud fra.

Fortrøstningsfuld

Mads Justesen er fortrøstningsfuld i forhold til at få opklaret forbrydelserne.

- Vi har et match på vedkomne, så næste step er at få taget en snak med ham, men han er ikke en, der har lyst til at tale med politiet, siger han.

Han forklarer, at det ikke er svært at kæde de forskellige forbrydelser sammen, men at det kan være svært at bevise alle forholdene.

Han kan endnu ikke sige noget om, hvornår han forventer at have fået fat i den skyldige.

relaterede artikler

Drive-in gudstjeneste på stor parkeringsplads 29. maj 2020 kl. 17:04

Marcipanbrødenes mester er død 20. januar 2020 kl. 06:49