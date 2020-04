Send til din ven. X Artiklen: Politiet nøler med tyvekoster: Altmuligmand frygter konkurs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiet nøler med tyvekoster: Altmuligmand frygter konkurs

Næstved - 22. april 2020 kl. 04:43 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En trailer, en kombimaskine, hækkesakse, flere save og vinkelslibere er blandt de ting, som altmuligmand Peer Lang i slutningen af marts fik stjålet fra sit lager i en fabriksbygning på Omøvej. Alt sammen værktøj, som han har brug for, hvis han fortsat skal kunne udføre sit arbejde i sit eget firma.

Heldigvis for Peer Lang blev en del af tyvekosterne fundet få dage senere i et kolonihavehus i Ringsted. Dermed burde han ikke være gået glip af mange indtægter, men sådan er det ikke gået. Politiet har nemlig stadig ikke - her godt tre uger senere - udleveret værktøjet til ham.

- Jeg føler, at politiet har svigtet mig på en rigtig grim måde. De har åbenbart ikke tid eller ressourcer til at udføre deres arbejde ordentligt, lyder det fra altmuligmanden, som frygter en snarlig konkurs.

Han har nemlig investeret det meste af sit overskud i de arbejdsredskaber, som blev stjålet fra ham. Derfor har han ikke råd til at købe nyt værktøj. Han er ikke forsikret, da ingen selskaber ville forsikre lageret, fordi det ligger i en fabriksbygning med fælles indgang til flere andre lagre.

- Jeg har en aftale med en politimand om, at han skulle sende mig en mail omkring, hvilke af mine ting, de har fundet, og hvor og hvornår jeg kan hente dem. Jeg har stadig intet hørt, fortæller Peer Lang, som anslår, at han har fået stjålet værdier for omkring 50.000 kroner.

Det er ikke lykkedes for Sjællandske at få en kommentar fra Midt- og Vestsjællands Politi trods flere henvendelser. Den ansvarlige for sagen skriver dog i en sms:

- Sagen er sendt til behandling i Næstved, men kosterne fra kolonihavehuset er hos Roskilde Politi, der vil udlevere så hurtigt som muligt.

