Se billedserie BilligBlomsts direktør, Peter Bomholt, flankeret af daværende butikschef Thomas Boye Larsen (til venstre) og kædens indehaver, Brian Reenberg (til højre). Billedet er fra åbningsdagen sidste år.

Politiet lukker BilligBlomst - men i Jylland tolkes reglerne anderledes

Næstved - 10. februar 2021 kl. 22:02 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen

Coronalovgivningen tolkes forskelligt fra politikreds til politikreds. Det må være konklusionen, efter Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i torsdags rykkede ud til BilligBlomst i Holme-Olstrup og krævede butikken lukket med øjeblikkelig virkning.

Det kostede en bøde på 20.000 kroner, men paradoksalt nok har kædens butikker i Aalborg, Aarhus og Randers ikke lidt samme skæbne.

Direktør Peter Bomholt forklarer, at omkring 60 procent af BilligBlomsts omsætning er dagligvarer som frugt og grønt, vin, øl, sodavand, fuglefrø, stearinlys, servietter, krydderier, gødning, spagnum, sætteløg og kartofler samt kemikalier, som alle hører i denne kategori.

- Tvisten handler om stueplanter, som vi betragter som en dagligvare og ikke en udvalgsvare. Som vi læser lovteksten, så er dagligvarer ting, der forgår: Mad spises, servietter forbruges, og stueplanter går ud. Derfor har vi handlet i god tro, og vi var ikke i tvivl, da vi valgte at holde butikkerne åbne. Vi har forsøgt at få et klart svar på, om vi tolker loven korrekt, men det har ikke kunnet lade sig gøre fra hverken Erhvervsstyrelsen, vores advokat eller revisor, siger han.

Stor undren Til gengæld er en jurist hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi nået frem til et klart svar: Stueplanter er ikke en dagligvare. Dermed er vedkommende af en anden opfattelse end sine kolleger i de jyske politikredse, der har tilladt BilligBlomst at holde åbent.

De forskellige fortolkninger frustrerer Peter Bomholt. Han understreger, at man naturligvis respekterer politiets anvisning og har sendt alle medarbejdere hjem, men han har svært ved at forstå, hvordan man i det sydsjællandske er nået frem til denne konklusion:

- Jeg vil sidestille stueplanter med afskårne buketter, som er en dagligvare. Skulle det være en udvalgsvare, så sidestilles stueplanter med møbler og hårde hvidevarer, og det undrer vi os meget over. Desuden kan vi også konstatere, at mange andre havecentre på Sjælland fortsat har åbent, og det undrer os også, siger direktøren.

Vil ytre frustration På trods af den store undren vil BilligBlomst ikke gå videre med sagen, som det ser ud lige nu. Man håber og tror på, at man igen må åbne 1. marts, når de nuværende restriktioner udløber.

- Vi må bare betale bøden ved kasse 1, og så gør vi ikke mere. Men hvis restriktionerne forlænges, så vil vi ytre vores frustration over for hele vores fag. Vi har også nogle danske leverandører, som vi gerne vil passe på, så de ikke knækker nakken, fordi de må smide alle deres blomster ud, som vi så i foråret, fortæller Peter Bomholt.

BilligBlomst åbnede i Holme-Olstrup i marts sidste år, og der var gang i salget frem til juleaften. I januar blev ledelsen enige om, at loven var på deres side, og beslutningen om at genåbne blev truffet. Man nåede at holde åbent i fire dage, inden politiet satte en stopper for det.

Flere sigtelser Fredag i sidste uge var politiet også på kontrol i den sydlige del af politikredsen. Det var - som det tidligere er sket i den nordlige del - for at føre tilsyn med, at serviceerhverv, restauranter og detailhandelen efterkommer bestemmelserne om skiltning, afstand, antal kunder og ikke mindst, at der holdes lukket for de typer forretninger, der skal være lukket.

Patruljens tilsyn resulterede i, at ejerne bag fire havecentre blev sigtet for at overtræde bestemmelserne i bekendtgørelsen om forsamlingsforbuddet.

