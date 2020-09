- Det her handler om dem, som ikke kender mig, og hvad de nu tror om mig, sagde Thomas Christensen i Sjællandske for to uger siden. Han får nu »den største undskyldning« fra politiet. Foto: Esben Thoby

Politiet lægger sig fladt ned efter forkert anholdelse

Næstved - 21. september 2020

- Vi lægger os fladt ned. Vi har begået en fejl, og det er vi frygteligt kede af.

Sådan siger fungerende vicepolitiinspektør ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Søren Nielsen på baggrund af sagen om 47-årige Thomas Christensen, som Sjællandske skrev om for to uger siden. Han fejlagtigt blev anholdt af kampklædt politi, da han forlod sit hjem på Erantisvej i Næstved for at gå sig en tur.

Politiet var massivt til stede i kvarteret, fordi de havde fået en anmeldelse om trusler med et skydevåben, og da de så Thomas Christensen, fodboldtræner og psykologistuderende, foretage et forgæves opkald på sin mobiltelefon, troede de, at det var gerningsmanden, han ringede til.

Alle gloede Thomas Christensen blev eskorteret gennem kvarteret til fuldt skue for mange nysgerrige blikke og tilbageholdt en halv time i øsende regnvejr, før han blev anholdt og taget med i detentionen. Her opholdt han sig i tre timer, uden at få fortalt, hvorfor han var anholdt, inden han til sidst blev løsladt med beskeden om, at politiet havde begået en fejl.

- Han skal have den største undskyldning, vi kan give ham. Det er dybt uretfærdigt, hvad han har været udsat for, og han har ikke gjort noget galt - det er os, der har lavet noget skidt, siger Søren Nielsen, der har inviteret Thomas Christensen til et møde på politistationen i næste uge, hvor han personligt vil sige undskyld.

Klagesager indledt Da Sjællandske skrev historien, ønskede politiet ikke at udtale sig, fordi Thomas Christensen havde klaget over dem til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP). Nu er der altså kommet andre boller på suppen, og det glæder Thomas Christensen:

- Det er jeg selvfølgelig rigtig glad for, og det betyder rigtig meget for mig. Jeg er glad for, at Søren Nielsen lægger sig fladt ned, og jeg bliver endnu mere glad, hvis det også følges op af, at jeg får medhold i de to sager, jeg har indledt mod politiet, fortæller Thomas Christensen, der - ud over klagen til DUP - også har rejst en erstatningssag mod Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi for den uberettigede anholdelse.

- Det var den værste uge i mit liv, og det fyldte rigtig meget i mit hoved bagefter. Efter artiklen kom i avisen, er det faktisk gået rigtig fint for mig. Jeg har fået så mange søde opkald, beskeder og støtte, tilføjer han.

Kilder fortæller til Sjællandske, at op imod 20 kampklædte betjente deltog i aktionen på Erantisvej. Det tal ønsker politiet hverken at be- eller afkræfte. Men det er nu fastslået, at man var ude efter en 28-årig mand, der var blevet anmeldt af sin ekskæreste for trusler med skydevåben. Han blev også anholdt, og hans hjem, bil og kælderrum blev ransaget, uden at politiet fandt den pistol, de ledte efter ved den storstilede aktion, der fik mange naboer til at spørge sig selv, hvad der egentlig foregik.

- Vi kunne godt have meldt noget ud i den pressedøgnrapport, vi udsender. Det er altid en vurdering fra sag til sag. Jeg var ikke selv med til det morgenmøde, hvor beslutningen om ikke at sende noget ud blev truffet, så jeg kender ikke begrundelsen for fravalget. Men aktionen kunne meget vel have været med, erkender Søren Nielsen.

Efterforskes stadig Sjællandske har været i kontakt med den 28-årige mand, der blev anholdt og fortsat er sigtet i sagen. Han nægter at have haft en pistol eller at have fremsat trusler.

Sagen er stadig under efterforskning, og politiet ønsker ikke at udtale sig yderligere om den på nuværende tidspunkt.