Politiet kontrollerer 690 trafikanter

Politiet har travlt med at tjekke om trafikanterne overholder fartbegrænsningerne.

Fuglebjerg havde besøg af ordensmagten på Skælskørvej fredag kl. 18.07 - 19 til en bestilt færdselskontrol. her blev 50 målt og to kørte forstærkt. det foregik i en 80 km/t-zone og den hutigste kørte 113 km/t. Det koste et klip