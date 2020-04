Politidirektør Lars Harvest er en glad mand på baggrund af påskens positive tal. Foto: Esben Thoby

Send til din ven. X Artiklen: Politiet jubler: Historisk lav kriminalitet i påsken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiet jubler: Historisk lav kriminalitet i påsken

Næstved - 15. april 2020 kl. 04:44 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi kunne med god samvittighed bruge påsken på at føre hele 1646 tilsyn de steder, hvor mange mennesker kunne tænkes at samles og ikke overholde retningslinjerne mod coronasmitten. Den »normale« kriminalitet nåede nemlig et historisk lavt niveau i påsken.

Politidirektør Lars Harvest kalder det »uhørt lavt«, at der i løbet af helligdagene blot var ni indbrud i private hjem, 24 færdselsuheld og seks voldssager i hele kredsen. Til sammenligning kan der normalt være langt over seks voldssager på bare en enkelt weekend.

Endnu mere opsigtsvækkende er det, at der kun indløb 15 anmeldelser om husspektakler. Det tal var sidste år på 19, og i det øvrige Danmark har billedet været det modsatte.

- Jeg er meget overrasket, for vi havde egentlig forventet det dobbelte. Ligesom det lave indbrudstal er en naturlig følge af coronakrisen, så er et øget antal af husspektakler det samme. Det har vi også set op til påsken, men i helligdagene er det altså gået stik modsat. Jeg kan ikke dokumentere det, men jeg vil tro, det hænger sammen med, at folk ikke er samlet til traditionelle påskefrokoster, hvor der er alkohol på bordet, siger Lars Harvest.

Han kan desuden glæde sig over, at det ikke blev nødvendigt at udskrive en eneste bøde i forbindelse med de 1646 tilsyn.

relaterede artikler

Politidirektør opfordrer: Husk restriktionerne i påsken 04. april 2020 kl. 08:03

Politidirektør jubler over markante resultater 10. januar 2020 kl. 18:39