Politiet skrev torsdag 14 sager på tre forskellige lokationer. Modelfot: Peter Andersen Foto: Peter Andersen 0045 40106628

Send til din ven. X Artiklen: Politiet havde en travl torsdag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiet havde en travl torsdag

Næstved - 26. juni 2020 kl. 11:58 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiet lagde ud torsdag i Fuglebjerg mellem kl. 12.15-13.

Læs også: Rasmus Paludan får tre måneders fængsel

Her blev 21 køretøjer kontrolleret, og det gav 14 sager.

Tre kørte på ulovlige knallerter, to kørte uden styrthjelm og to manglede en forsikring. Derudover blev der skrevet sager, på en der kørte med en passager på sin knallert, en der kørte på en uindregistreret knallert, og sidst men ikke men måtte fire bilister kører hjem med en bøde for at tale i håndholdt mobiltelefon under kørslen.

Derefter gik det videre til Kyse på Kyse Bygade kl. 16-16.45, hvor der blev noteret seks sager.

Yderligere tre blev snuppet for at tale i mobiltelefon under kørslen, en for at køre uden førerret, en for overladelse og en for at køre med en knust forrude.

Kl. 18.30-21 politiet tilstede i Havnegade, hvor en blev taget for at køre over for rødt, men en blev skrevet for at køre på en ulovlig knallert.

relaterede artikler

Rasmus Paludan idømmes tre måneders fængsel 25. juni 2020 kl. 14:00

Advarsel: Asfaltpirater ruller sig helt ud igen 25. juni 2020 kl. 04:52