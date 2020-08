Politiet gør Ydernæs ulovlig: Skilte skåret ned

Politiet og Næstved Kommune har besluttet at ændre reglerne for færdsel på Ydernæs.

Helt konkret er det fremover ulovligt for uvedkommende at køre ind i området mellem klokken 20.00 og klokken 02.00 om natten.

Politiinspektør i Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi Tom Trude er glad for, at politiet og Næstved Kommune hurtigt har fået de nye restrektioner på plads.

De nye restriktioner, der ikke længere fremgår af skiltene i området, giver politiet mulighed for at rejse sigtelser for overtrædelse af færdselsloven og udstede bøder, såfremt der sker uvedkommende kørsel i området.

Skiltning

For 10 år siden oplevede politiet et lignende problem ved handelsskolen i Næstved. Her endte det også med et forbud mod kørsel i området for uvedkommende om aftenen og natten.