Det her er rigtig dumt. Fire bilister fra Næstved-egnen får et klip i kortet for brug af håndholdt mobil under kørsel. Foto: Rådet for Sikker Trafik

Politiet går på jagt efter bilister med håndholdt mobil

På Næstvedvej i Holme-Olstrup fangede politiet to bilister, der snakkede løs under kørslen og også på Østre Ringvej var der gevinst. Her blev yderligere to bilister sigtet for at benytte håndholdt mobil under kørslen.