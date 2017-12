Politiet forlænger lukning af Bandidos-klubhus

Baggrunden for lukningen af bandeklubhuset i Ringstedgade i Næstved er en igangværende konflikt på hele Sjælland og Lolland-Falster mellem de rivaliserende bandegrupperinger Bandidos og Satudarah. Politiet vurderer, at der fortsat en betydelig risiko for at klubhuset i Ringstedgade kan blive udsat for angreb, og da klubhuset er placeret i et tæt bebygget område, opretholdes lukningen.