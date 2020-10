Politiet fandt masser af krudt og stoffer

Politiet var torsdag klokken 08.45 på en adresse i Næstved, hvor en privat beboelse blev ransaget. Her fandt politiet 100 gram amfetamin, en ukendt mængde MDMA og en mindre klump hash. Herudover blev der fundet to knive, fire store kanonslag og 35 små kanonslag.

To personer - en kvinde på 29 år og en mand på 28 år, der begge er fra Næstved - blev anholdt klokken 09.02 og sigtet for salg af euforiserende stoffer og for at overtræde både knivloven og fyrværkeriloven. De blev løsladt igen klokken henholdsvis 16.14 og 16.24.