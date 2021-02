Politiet er aktive på gade i øjeblikket. Modefoto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Politiet er på gaden: Så mange blev taget i fartkontroller Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiet er på gaden: Så mange blev taget i fartkontroller

Næstved - 15. februar 2021 kl. 14:01 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

Hen over weekenden var politiet på plads for at holde øje med om trafikanterne holdt et moderat tryk på speederen. Det lykkedes ikke for alle.

90 kan forvente af få en hilsen i e-boks i den kommende tid for at have kørt forstærkt.

Fredag foregik kontrollen på Vordingborgvej i Næstved. Mellem kl. 9.03 og 13.03 blev 1250 trafikanter målt, og 55 havde for meget fart på. Det foregik i en 30 km/t-zone, og den hurtigste var oppe på 86 km/t. Det blev til to klip.

Søndag var politiet klar på Præstø Landevej i Næstved, og mellem kl. 8.47 og 11.00 blev 480 målt. Otte kørte for stærkt i en 80 km/t-zone, hvor den hurtigste blev målt til at køre 115 km/t, som også udløste et klip.

Senere blev kontrollen flyttet til Mogenstrup, men stadig på Præstø Landevej. Mellem kl. 11.26 og 13.20 blev 450 trafikanter målt og 27 havde alt for travlt. Målingerne blev foretaget i en 60 km/t-zone, og den hurtigste kørte 78 km/t.

relaterede artikler

Susan vil vise vejen for andre kvinder 15. februar 2021 kl. 07:37

Frida stillede op til DM i fag: Nu har hun fået resultatet 14. februar 2021 kl. 19:27