Det lykkedes de to tricktyve at slippe afsted med en mobiltelefon. Politiet efterlyser vidner. Foto: Britt Nielsen

Politiet efterlyser vidner til tricktyveri

Her kom to mænd ind i salonen. Den ene gik ind i baglokalet, og lod som om han ledte efter en vare, mens den anden gik op til kassen og ville bestille en tid.

I forvirringen lykkedes det de to mænd at slippe afsted med en mobiltelefon. Den ene var 24-25 år, 160 centimeter høj, almindelig af kropsbygning og med et østeuropæisk udseende. Han havde sort, kort hår og talte et fremmedsprog. Han medbragte en brochure fra Knuthenborg Safaripark.