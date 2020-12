Anastacia Skov er ikke i tvivl om, at hendes hund er blevet forgiftet. Hun har meldt sagen til politiet og fortæller, at hun ikke længere føler sig tryg og sikker i sit eget hjem. Foto: Jens Wollesen

Politiet efter forgiftet hund: Kontakt os

- Anastacias anmeldelse er den eneste, vi har fra Næstved-området. Der har været tre andre anmeldelser i kredsen, som alle er foregået ved en landejendom på Falster, og så har der også været en episode i Køge, som er en anden politikreds. Jeg vil rigtig gerne opfordre borgerne til at anmelde det til os, hvis de har oplevet noget lignende - og hvis der er nogen, der har hørt noget eller har en anden viden om sagen, hører vi også meget gerne fra dem, siger han.

Hash eller rottegift?

Olaf blev ikke obduceret. Anastacia Skov syntes, at han skulle have fred, og valgte at få ham kremeret med det samme. Det fortryder hun set i bakspejlet.