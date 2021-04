Ilden blev bekæmpet, inden den nåede at brede sig, oplyser politiet. Foto: Kenn Thomsen

Politiet advarer: Pas på med ukrudtsbrænderen

Næstved - 22. april 2021 kl. 15:00 Af Mia Than West Kontakt redaktionen

Det er muligt, at haver og skove er ved at springe ud i grønt flor, men det betyder ikke, at alt er godt. Det er i øjeblikket ganske tørt, og der skal ikke nødvendigvis særligt meget til, før der opstår en brand. Derfor opfordrer politiet til, at man omgås ild i naturen med forsigtighed - og især en ukrudtsbrænder.

Det måtte en 85-årig mand sande onsdag først på eftermiddagen. Her rykkede brandvæsenet ud til en bebyggelse lidt uden for Næstved, hvor den 85-årige mand netop havde været ude for at svide skvalderkålen under hækken.

Varmepåvirkningen fik dog den tørre hæk til at bryde i brand, men ilden blev bekæmpet, inden den kunne nå at brede sig. Den 85-årige blev sigtet for overtrædelse af beredskabsloven.

