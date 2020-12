Banken opfangede transaktionen, inden kvinden nåede at overføre pengene.

Politiet advarer: Pas på hvidvaskning af penge

Af Mia Than West

En kvinde fra Næstved anmeldte lørdag eftermiddag, at hendes bankkonto var blevet spærret på baggrund af en mistanke om hvidvaskning af penge. Det fremgår af døgnrapporten hos Sydsjællands og Lolland-Falters Polti.

Kvinden havde modtaget et beløb på sin bankkonto fra en bekendt i udlandet, og han havde anmodet hende om at overføre beløbet til to andre udenlandske konti.