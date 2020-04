Politiet advarer: Pas på falske sælgere

En borger blev tirsdag kontaktet pr. telefon af en mand, der påstod at ringe fra en større internetvirksomhed. Han tilbød at levere en ekstra hurtig internetforbindelse, men virkede utroværdig og var for eksempel ikke i stand til at svare på spørgsmål om hans tilbud.