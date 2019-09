Politiet har i oktober fokus på, hvordan man bliver bedre til at handle sikkert med private på nettet. Foto: Myst - Fotolia

Send til din ven. X Artiklen: Politiet advarer: Økonomisk kriminalitet er flyttet ud på nettet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiet advarer: Økonomisk kriminalitet er flyttet ud på nettet

Næstved - 12. september 2019 kl. 13:51 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Billige kondisko, en brugt computer eller en ny børnecykel. Der er mange lækre varer til salg privat på nettet. Men man kan hurtigt blive snydt, og derfor advarer politiet nu mod køb af ting privat på nettet. I oktober sætter de fokus på, hvordan man kan blive bedre til at handle sikkert med private på nettet.

- Vi ser desværre, at antallet af anmeldelser om økonomisk kriminalitet på nettet stiger voldsomt år for år, og handel mellem private er et af de områder, hvor der for alvor er sket et skred, siger Carsten Høj Hansen, der er politikommissær og leder af afdelingen for økonomisk kriminalitet hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

I perioden fra 2015 til 2018 er antallet af anmeldelser om samhandel mellem private i politikredsen mere end fordoblet. Til gengæld er antallet af tyverier fra f.eks. tasker og lommer i samme periode faldet med mere end en tredjedel.

- Den økonomiske kriminalitet er flyttet ud på nettet. Tidligere valgte en langfingret lommetyv at stjæle fra en pung eller en taske, når man gik på gaden, men med de nye muligheder har tyvene fået et større spillerum. Det er derfor vigtigt, at man også på nettet husker at passe på sine penge, ligesom man skal huske at lyne sin lynlås i tasken, lyder opfordringen fra Carsten Høj Hansen.

Der er meget, man selv kan gøre for at undgå og blive snydt. Ifølge politikommissæren er det altid klogt at handle med sælgere, hvor man har mulighed for at hente sin varer selv. Så kan man på egen hånd sikre sig, at det man får også er det, man ønskede sig. Man bør desuden altid tjekke sælgerens profil og annoncer, før man afslutter en handel. Hvor længe har sælgeren været aktiv, og hvad har han eller hun ellers til salg? Det er desuden vigtigt altid at bruge sin sunde fornuft.

- Hvis et tilbud lyder for godt til at være sandt, så er det det nok også. Det er vigtigt at reagere, selv hvis den mindste alarmklokke ringer, fastslår Carsten Høj Hansen.

Der er mere info og gode råd på www.sikkerdigital.dk, www.politi.dk og i Forbrugersrådets app »Mit digitale selvforsvar«.

relaterede artikler

Politiet til boligsøgende studerende: Pas på svindlere 26. juli 2019 kl. 11:13