Politiet: Vanvidskørsel

Politiet var fredag aften rykket ud på Slagelsevej ved Fuglebjerg med en laser for at sætte fokus på de billister, der vælger at køre væsentlig hurtigere end det er tilladt.

Fra klokken 18.23 til 19.59 blev i alt ni bilister sigtet for at køre med en for høj hastighed. Heraf fik syv også et klip i kørekortet og to en betinget frakendelse af kørekortet.