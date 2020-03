Politiet fører i disse tider ekstra opsyn med blandt andet Næstved Sygehus. Foto: Jan Jensen

Politiet: Stor ros til borgerne

Næstved - 25. marts 2020 kl. 07:30 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I flere af landets største byer har det knebet en smule for indbyggerne at forstå alvoren af den nuværende corona-krise. Mange mennesker har været samlet forskellige steder, men i Næstved går det bedre.

- Vi kan konstatere, at borgerne i Næstved følger de opfordringer, der er kommet, om ikke at samles mere end ti personer. Det er vi rigtig glade for og godt tilfredse med. Det gør vores arbejde lettere, så stor ros til borgerne, siger Tom Trude, politiinspektør og linjechef for beredskabet hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Han fortæller, at politiet løbende laver tryghedsskabende patruljeringer alle de steder, mange mennesker kunne tænkes at være samlet, som for eksempel havne og parker.

- Vi er rundt mange steder og har også modtaget anmeldelser om forsamlinger. Men når vi kommer ud, kan vi konstatere, at der ikke er samlet flere, end der må være. Borgerne er meget opmærksomme på det her, lyder det fra Tom Trude.

Ekstra tilsyn med sygehus Politiet kan i stedet koncentrere deres indsats om nogle af de samfundsvigtige institutioner, der holdes et nøjere øje med i disse tider, herunder Næstved Sygehus.

- Det er under normale omstændigheder ikke et sted, hvor vi fører ekstra tilsyn, men det er klart, at vi holder ekstra øje med det i øjeblikket. Vi har ofte uniformerede betjente forbi sygehuset for at sikre, at alt går, som det skal, og det gør det, siger Tom Trude.

Der har siden krisens udbrud været roligt på sygehuset, som ikke har været udsat for tyveri af masker eller håndsprit, som det ellers er set andre steder i landet.

