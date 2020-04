Politiet og Rådet for Sikker Trafik opfordrer bilister til at sænke farten ved skoleveje og huske på, at der ikke er skolepatruljer til at signalere, hvornår der er frit til at gå over vejen. Arkivfoto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Politiet: Sænk farten på skolevejene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiet: Sænk farten på skolevejene

Næstved - 22. april 2020 kl. 21:20 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I takt med at skoler har åbnet op for en del af deres elever, vil der igen være børn, som færdes i morgentrafikken.

Men de ældste elever, der trækker i skolepatruljeuniformen for at sikre, at alle kommer sikkert til at fra skole, er stadig hjemme.

Det har fået Rådet for Sikker Trafik til at minde bilister om, at der igen er børn på vejen.

- Det er vigtigt, at vi alle husker på, at nu er der igen børn på vej til og fra skole, som har brug for vores opmærksomhed. Sænk farten, læg mobilen væk, og vis hensyn til de børn og forældre, der nu igen færdes på skolevejene, siger Michelle Laviolette, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

I denne uge gennemfører landets politikredse en landsdækkende målrettet indsats mod hastighedsovertrædelser.

I en pressemeddelelse til Sjællandske begrunder Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter kontrollen med følgende: »Hvert år bliver politiet kaldt ud til utallige trafikulykker, der kunne have været undgået, hvis trafikanterne havde overholdt fartgrænserne. Trafikulykker, der i nogle tilfælde får en tragisk udgang og i andre tilfælde mærker de implicerede for livet. Derfor er hastighed et meget vigtigt indsatsområde, og vi prioriterer fartkontrol på vejene for at redde liv og skabe tryghed for dem, der færdes i trafikken«.

På mange skoler foregår afleveringen af elever på en anden måde end normalt.

Det kan betyde, at der kan være børn og forældre på skolevejene på tidspunkter og steder, hvor bilisterne ikke tidligere har været vant til at se dem.

Derfor opfordrer Rådet for Sikker Trafik alle til at være ekstra opmærksomme på skolevejene netop nu.

- Et barn kan have svært ved at overskue trafikken, og det bliver ikke nemmere, hvis der er bilister, der kører for stærkt. Skolevejene er heldigvis generelt meget sikre at færdes på, men antallet af biler og bilernes fart er noget af det, der virkelig kan skabe utryghed, siger Michelle Laviolette.

Det er endnu uvidst om de ældste elever komme tilbage inden sommerferien.

relaterede artikler