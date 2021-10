Politiet hører meget gerne fra alle, som mener, at de har oplysninger om torsdagens overfald på en 12-årig pige på Orenæsvej. Det gælder især dem, der bor i områder, der er tegnet ind på kortet. Foto: Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

Send til din ven. X Artiklen: Politiet: Nye oplysninger i sag om overfald på 12-årig pige Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiet: Nye oplysninger i sag om overfald på 12-årig pige

Næstved - 08. oktober 2021 kl. 10:51 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

Der er nye oplysningen om både den ene gerningsmand og om bilen, efter en12-årig pige torsdag morgen blev overfaldet på vej til skole.

To personer i en rødbrun bil forsøgte at gribe fat i hende. Hændelsen skete klokken 8.10 på Orenæsvej i Næstved. Her kom den 12-årige kørende på sin cykel, da to personer i en bil holdt ind og greb fat i hende. Det lykkedes dog pigen at slippe væk og løbe fra stedet.

Politiet har siden anmeldelsen efterforsket sagen på højtryk:

- Vi har blandt andet sikret videomateriale og afsøgt området grundigt, og så har vi talt med over 60 personer, fortæller vicepolitiinspektør Rune Nilsson fra afdelingen for personfarlig kriminalitet. Han fortsætter:

- Hvis der er folk, vi stadig ikke har talt med, og som mener, at de har oplysninger, vi kan bruge, og så skal man endelig ikke tøve med at kontakte os. Intet er for småt, og vi vil hellere have for mange oplysninger end for få.

Det kan være, hvis man har set eller hørt noget i relation til hændelsen, eller at man måske ligger inde med små, private mobiloptagelser fra torsdag morgen i det område, der er tegnet op på kortet. Politiet kan kontaktes på telefon 114.

Gårsdagens intensive efterforskning har også betydet, at der er kommet lidt yderligere oplysninger om signalement af både gerningsmænd og bil. Bilen, der beskrives som rødbrun med tonede ruder, havde formentlig en bule ved den højre forlygte. Desuden viser politiets efterforskning, at den ene gerningsmand kan have en skade i ansigtet, som blev tilført ham ved hændelsen i går. Mændene talte gebrokkent engelsk.

Politiets mobile politistation har fra morgenstunden været i området, for bl.a. at skabe tryghed:

- Det er klart, at en hændelse som denne, skaber stor utryghed. Derfor har vi folk på stedet, som er klar til at få en snak med alle dem, der har brug for det. Her kan man komme af med både bekymringer og oplysninger, siger Rune Dahl Nilsson.