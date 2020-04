Politi søger vidner til færdselsforseelse

Politiet ønsker at tale med en mand og en kvinde i alderen 60-70 år, som søndag ved 14.20-tiden var på cykeltur ad Rødebrovej i Holmegård, skriver tv2east.dk.

De kunne eventuel ligge ind med oplysninger i en færdselsforseelse, hvor en stor BMW kom kørende med høj fart ad samme vej de cyklede. I en kurve kom BMWen over på modsatte vognbane, hvor en modkørende patruljebil måtte undvige for at undgå kollision.

Ingen personer kom til skade, men politiet vil meget gerne have øjnevidneforklaringer tilføjet sagen.

Hvis de to personer ønsker at tale med politiet kan de ringe på 1-1-4