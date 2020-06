Politi påkører vanvidsbilist

Under en rutinekontrol i Kastrup nær Vordingborg valgte en bilist fredag eftermiddag ikke at efterleve politiets anvisning og kørte fra stedet. Den farefulde biltur endte nær Tappernøje, hvor politiet valgt at påkøre vanvidsbilisten for at bringe ham til standsning.

Bilens fører ender med at blive sigtet for flere lovovertrædelser indenfor færdselsloven samt med paragraf 252, der handler om at bringe andres liv i fare i forbindelse med hensynsløs kørsel. Derudover førte bilisten bilen i påvirket tilstand. Afsluttende bliver han også sigtet for vold mod tjenestemand.