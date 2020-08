Politi har fundet formodet kirkegårdstyv - men han bliver ikke anholdt

Peter Fobian Hvidberg, politikommissær i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi og leder af lokal efterforskning i Næstved, fortæller, at ugerningerne simpelthen ikke er stærke nok til, at den mistænkte kan blive varetægtsfængslet.

- Vi tager ikke ud og anholder den mistænkte, fordi simpelt tyveri, som dette er, ikke er stærkt nok til, at han vil blive fremstillet i et grundlovsforhør og blive varetægtsfængslet, siger Peter Fobian Hvidberg.

Erstatningskrav

Hvis den mistænkte bliver sigtet og dømt for et eller flere af de 28 tyverier, så vil politiet hjælpe de forurettede med at rejse et erstatningskrav.