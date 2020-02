Pølsenyt: Lokal slagter skal levere til COOP

Se billedserie Slagtermester Kim Søndergaard er den første lokale fødevareproducent, der er med i Made in Næstved.

Næstved - 06. februar 2020 kl. 19:03 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Made in Næstved hedder et unikt pilotprojekt, som er et samarbejde mellem Næstved Erhverv og Coop.

Tredie part er virksomheder udelukkende i Næstved Kommune, der arbejder med udvikling og salg af fødevarer.

Slagtermester Kim Søndergaard er den første, der er kommet gennem nåleøjet hos Coop. Hans fermenterede og lufttørrede salamier skal via gigantkæden Coop bredes ud til flere kunder og måske også få kunderne til at bidrage økonomisk via crowdfunding.

- For at nå vores mål med at udvikle vores produkt, har vi brug for Coop, siger Kim Søndergaard.

Han er den første fødevareproducent, der er med i Made in Næstved.

Chef for Coop Crowfunding, Nicolai Jæpelt, vurderer, at 40-50 virksomheder i Næstved arbejder med fødevarer.

- De knokler og nogle af dem kæmper alene. Men når de bliver en del af Made in Næstved, kan vi hjælpe virksomhederne med ekspertviden og finansiering, siger han.

Der bliver kontant afregning fra Coop Crowdfunding, har har 10.000 flittige brugere. Hvis et produkt fra Næstved lanceres i Coops crowdfunding-miljø, kan fødevareproducenten se frem til fianansiel støtte. Eller det modsatte.

Nicolai Jæpelt håber, at Made in Næstved kan være med til at få øje på mindre fødevareproducenter, der med de rigtige produkter kan blive en megasucces. Som det lille mejeri Thiese, der blev grundlagt i 1988 af syv øko-idealister. De ville satse på selvstændighed og økologi.

I dag er Thise Mejeri Danmarks næststørste mejeri.

De er slet ikke til at komme uden om ved kølediskenes i Coops butikker.

Målet med Made in Næstved er at give lokale fødevarevirksomheder direkte adgang til Coops kunder, Coops crowdfunding og muligheden for at sælge produkterne på coop.dk/mad. Ud over omtalen via Coop og adgang til finansiering, kan de udvalgte virksomheder få sparring og støtte til at lave en effektiv kampagne.

Kim Søndergaard, Kvalitetsslagteren i indre Ringstedgade, er glad for pilotprojektet.

- Det skal nok blive en succes, siger han.

Coop har gennemført et lignede fødevareprojekt i Kødbyen i København, men det er første gang detailgiganten koncentrerer sig om et specifikt geografisk området. Målet med en kampagne er at få finansiering til sit projekt/produkt. Og endelig, for de kampagner der er succesfulde, bliver produkterne tilbudt 3 måneders salg online via coop.dk/mad.

- I sidste ende handler det om, at vi skal spise noget bedre mad, siger Nicolai Jæpelt.

Næstved Erhverv og Coop Crowdfunding har informationsmøde om Made in Næstved torsdag den 20. februar kl. 14.30-16.30 hos Næstved Erhverv på Sct. Peders Kirkeplads 14 B.

Det er kun virksomheder i Næstved, der kan være med i projektet.