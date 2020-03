Se billedserie Marianne og Karl-Erik Svarén var mødt op på Axeltorv for at fejre genåbningen med en bøfsandwich med bløde løg.

Pølsemand med nyt koncept: Send en sms og køb en hotdog

Næstved - 26. marts 2020 kl. 07:31 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Pølsemand Gøkhan Yücel gik i sort, da statsminister Mette Frederiksen (S) i sidste uge lukkede Danmark ned. Nu titter solen atter frem over Axeltorv og pølsemanden på byens mest centrale plads, der er genåbnet med et nyt koncept: Send en sms - og køb en hotdog her hos mig.

- Jeg gør, hvad jeg kan for at overholde samtlige regler under corona-krisen. Og så var det jeg tænkte, at hvis man sender mig en sms, kan jeg nå at lave den ristede hotdog klar til dig, når du træder ind hos mig. Men kun én kunde af gangen. Sådan er reglerne, siger pølsemanden, mens han kigger ud over torvehandelen, hvor folk køber fisk, brød, ost og æbler i nænsom nyseafstand til hinanden.

Dejlig bøfsandwich Gøkhan Yücel har ikke forventninger om svimlende omsætning i bymidten, der er delvis lukket ned. Men han gør det, fordi han tror på fremtiden - og på folk der bliver sultne efter hotdogs eller bøfsandwich under byturen.

- Herligt du har genåbnet. Og tak for dejlig bøfsandwich, siger Marianne Svarén, der er mødt frem sammen med gemalen Karl-Erik, der sidder i kørestol.

- Vi tog på Axeltorv, så snart vi læste, at pølsemanden var genåbnet. Det er som om, at verden er blevet lidt mere normal igen, siger Marianne Svarén.

Indenfor i pølseboden har Gøkhan Yücel fået travlt med at betjene nye kunder. En af gangen - og så må resten af selskabet ellers pænt vente på at blive betjent, og det sociale samvær under pølsespisning må klares på de udendørs bænke - i tider som disse.