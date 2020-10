Podcasts om Halloween kan opleves på Næstved Museum i et samarbejde mellem Næstved Bibliotek og Næstved by People.

Podcast sammen med andre: Det bliver uhyggeligt

Podcasts og gode samtaler er igen i fokus, når Næstved Bibliotek og Næstved by People slår dørene op for endnu en omgang Podcast Lounge.

Det er gratis at deltage i Podcast Lounge. Du skal melde dig til via www.naesbib.dk . Der kan max. være 15 deltagere pr. arrangement.

Næstved Bibliotek og Næstved by People sørger for drikkevarer og en lille goodiebag med snacks til alle deltagere.

Halloween Podcasts i alle genrer harde senere år fået mange lyttere. De fleste lytter hver for sig. I denne Podcast Lounge lytter man sammen med andre og får en fælles snak om det, man hører. På den måde skaber man et fællesskab med podcasts som omdrejningspunkt.

Repræsentanter fra biblioteket og Næstved by People slutter af med at give personlige anbefalinger til bøger, film, dokumentarer, serier og andre podcasts, der lægger sig op ad temaet Halloween.

Trygt rum til samtale

Podcast Lounge skal ses som et trygt rum med mulighed for at møde nye mennesker og tale åbent om en fælles interesse og nysgerrighed for podcasts og samfundet.