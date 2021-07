Se billedserie Hanne Straarup, Maja, Dorte Maigaard og de andre strejkende sygeplejersker mødes tre gange om ugen til strejkecafé i Grønnegades Kaserne. Fotos: Rikke Bondesen

Planer formes i Café Sygeplejerske

Næstved - 12. juli 2021 kl. 14:24 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

15-20 sygeplejersker er samlet mandag formiddag til strejkecafé på Grønnegades Kaserne i Næstved. I hjørnet står bannere og skilte fra morgenens demonstration ved rundkørslen ved Megacentret.

- Vi får stadig masser af opbakning fra morgentrafikkanterne som dytter og vinker, siger sygeplejerske Hanne Straarup, som er en af de faste deltagere i strejkecafeen tre gange om ugen.

Et whiteboard på væggen er fyldt med datoer for nye strejke-events og navnene på de ansvarlige for de forskellige arrangementer.



Hanne Straarup foran Grønnegades Kaserne, hvor sygeplejerskerne holder strejkecafé.

Der er virkelig meget man skal have styr på, når man skal arrangere en lovlig demonstration eller transportere strejkende rundt, så de kan vise flaget foran regionens sygehuse.

- Jeg kunne godt tænke mig at vi kunne lave noget mere drastisk for at gøre opmærksom på vores elendige løn- og arbejdsforhold. Vi er for pæne, siger Dorte Maigaard, der er en af de strejkende sygeplejersker.

Hun mener at sygeplejerskerne finder sig i alt for meget uden at protestere.

- Hvis det var en håndværker, der med dags varsel blev bedt om at skifte arbejdssted uden at få ekstra for det, så ville han sige nej tak, siger Dorte Maigaard.

Der er kaffe på kanden, når ideerne skal materialiseres.

Holder dampen oppe 48 sygeplejerske fra Næstved er på fjerde uge i strejke og kan godt mærke at de hungrer efter mere opbakning og håber at strejken bevæger sig op i et andet gear. For den offentlige bevågenhed om sygeplejerskernes kamp har været overskygget af EM-rus, sommerferie og corona-fokus i medierne. Men fælles møder med andre strejkende sygeplejersker i Slagelse, Holbæk og Ringsted, har hidtil giver sygeplejerskerne fra Næstved ny energi.

- Vores familier har fået ferie, men vi kan ikke holde ferie medens vi strejker. Og strejken kommer efter et coronaår, hvor de fleste sygeplejersker har haft rigtig travlt på jobbet. Vi er slidte, siger Hanne Straarup.

Derfor er hun godt tilfredse med, at Dansk Sygeplejeråd mandag sendte varsel ud om man optrapper konflikten og sende yderligere 702 sygeplejersker i strejke.

Optrapningen af konflikten sker fra den 10. august, skriver Dansk Sygeplejeråd i en pressemeddelelse.

- Vi er nødt til at gøre noget for at få politikerne og arbejdsgivernes i tale og gøre dem opmærksomme på, at vi mener det her alvorligt, siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

Sygeplejerskerne har været i konflikt med Danske Regioner og Kommunernes Landsforening og siden den 19. juni har cirka 4.750 sygeplejersker strejke.

