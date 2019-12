Næstved Ressource Center er en brik i det store puslespil med en drastisk omlægning af beskæftigelsesområdet. Centeret skal flytte fra de nuværende lokaler, som arbejdsmarkedschef Torben Bahn og Anette Brix (K), formand for Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget, besøgte sammen i 2016. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Plan klar for besparelser på 16,5 millioner kroner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Plan klar for besparelser på 16,5 millioner kroner

Næstved - 03. december 2019 kl. 11:51 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lidt mindre til det hele. Det blev konklusionen på mandagens møde i beskæftigelses- og uddannelsesudvalget i Næstved Kommune, hvor der som en bunden opgave skulle findes besparelser på beskæftigelsesområdet for at kunne tilføre flere penge til børn og unge, som vedtaget ved budgetforhandlingerne. 16,5 millioner kroner kom der til at stå på bundlinjen.

Først beløbene. På aktivering lød forslaget på at spare 7,5 millioner kroner. Her landede tallet på fem millioner kroner.

Revalidering handler om omskoling af personer, som ikke længere er i stand til at arbejde indenfor deres nuværende jobområde. Her valgte udvalget at spare det lavest foreslåede beløb på 5,5 mio. kroner.

Dertil kommer besparelser på de foreslåede tre millioner kroner på kontaktforløb, 1,5 millioner kroner på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse og integration samt 1,5 millioner kroner på at indføre en kontrolgruppe.

- Vi er alle sammen enige om beløbene, siger formanden for udvalget Anette Brix (K) efter det tre-en-halv time lange møde, hvoraf hovedparten af tiden gik med at diskutere dette punkt.

- Det blev nogle lange snakke, for hvad betyder de besparelser, når der er så mange forbundne kar, siger hun. Når man sparer et sted, kan det let give en udgift et andet sted, så hvad giver mest mening?

Med hensyn til aktivering, så ligger Næstved højere end landsgennemsnittet, og ved at nøjes med at skære fem millioner kroner på området, så kommer kommunen stadig ikke ned på landsplan. Det er her virksomhederne skal ind og spille en større rolle, mens Næstved Ressource Center bliver en del af Center for Arbejdsmarked. De nærmere omstændigheder ligger ikke helt fast endnu.

På revalidering er der valgt det mildeste spareforslag på 5,5 millioner kroner, som betyder 30 færre på revalidering årligt.

- Fordi de andre forslag ville blive for voldsomme, siger Anette Brix. I oktober i år var der 139 på revalidering.

Igen handler det om at prøve at finde andre løsninger. Måske en uddannelse på voksen-SU?

- Hvad der er den rigtige løsning afhænger jo af, hvad det er der er gået galt for personen, siger Anette Brix.

Der skal også spares tre millioner kroner på kontaktforløb. Kontaktforløb handler om at øge kontakten til især de borgere, der er tilknyttet Næstved Ressource Center. Her bliver posen i den grad rystet. Her skal fremover være meget mere samarbejde på tværs med grupper med både sagsbehandlere, virksomhedskonsulenter og beskæftigelseskonsulenter, som også rent fysisk skal sidde samme sted.

En besparelse på 1,5 millioner kroner om året på førtidspension, ledighedsydelse og integration vil bringe Næstveds indsats ned på det, som loven kræver. Andre 1,5 millioner kroner skal spares ved at indføre en kontrolgruppe. Det handler om over to år at kigge nærmere på fleksjob, mere proaktivt samarbejde med sagsbehandlere og udekørende kontrol af sygedagpengeområdet.

Besparelserne skal føres ud i livet i 2020.