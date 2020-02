Se billedserie Kasper Laursen (tv.) og Oliver Hansen præsenterer i aften deres koncept foran de fem potentielle investorer i Løvens Hule. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Plakatdrenge indtager Løvens Hule

Næstved - 06. februar 2020

Når det populære DR1-program Løvens Hule i aften toner frem på skærmen, er det med et lokalt Næstved-islæt. Således er Kasper Laursen og Oliver Hansen klar til at præsentere deres koncept Citatplakat foran de fem investorer.

- Det var en god oplevelse, for vi havde forberedt os godt og længe, men også lidt vildt at komme ind i et program, som potentielt bliver set af en million mennesker. Det var nu også lidt svært at huske ens pitch på 120 sekunder, som skal sidde på rygraden. Så var det nemmere med spørgsmålene, fordi vi kender vores forretning så godt, siger Kasper Laursen.

Han startede sammen med Oliver Hansen Citatplakat i 2015. Idéen opstod, da de boede sammen i en ungekarlehybel i Jernbanegade: At lave plakater med de sjoveste citater fra film og tv kombineret med en simpel men flot grafik - særligt Line Baun Danielsens legendariske »Er det en abe?«-udbrud viste sig at være populært. Siden er sortimentet udvidet væsentligt, og i dag laves plakater med blandt andet Olsen Banden, Matador, Pippi Langstrømpe og de kendte figurer fra DR's børneunivers.

Ved opstarten blev plakaterne trykt på en stor printer i Kasper Laursens lejlighed, men forretningen voksede hastigt. I dag er der show room i Sct. Mortens Gade, og i samme bygning råder de to iværksættere over samlet mere end 300 kvadratmeter lager og produktionslokale - og nu med tre kæmpeprintere.

De seneste år er det gået over stok og sten med en millionomsætning, men de muligheder og den eksponering, som følger med et program som Løvens Hule, var for gode til ikke at gribe chancen, forklarer Kasper Laursen.

- Vi har hele tiden balanceret vores likviditet. Idéen med at opsøge kapital fra en investor er, at der skal sættes lidt turbo på tingene, så vi ikke skal tænke i små løsninger. Så vi kan ansætte to nye folk i stedet for enkelt, når vi udvider, og måske få nogle bedre kompetencer ind. I stedet for museskridt vil vi tage nogle ordentlige hop. Vi regner også med at satse internationalt, og det kan gå meget hurtigere, hvis vi får flere penge ind i firmaet. Det gælder om at handle hurtigt, så vi ikke bliver kopieret, fortæller han.

De to iværksættere har en drøm om, at de kan sælge Citatplakat og score en stor gevinst inden for de næste fem år.

- For at gøre det, er vi nødt til at vokse forholdsvis hurtigt, ellers bliver vi uinteressante for potentielle købere. Det kan vi kun gøre, hvis vi får ekstra kapital ind. Derfor er vi med i Løvens Hule, siger Kasper Laursen.

Det er i aften klokken 20, du kan se, om det lykkedes for Kasper Laursen og Oliver Hansen at hente ekstra kapital til deres projekt.