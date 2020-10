Pistol og stoffer på opholdssted

tappernøje: Politiet blev lørdag formiddag kaldt til et opholdssted nær Tappernøje, hvor medarbejderne havde fundet en pistol. Det viste sig at være en gaspistol, som en 18-årig mand havde. Der blev også fundet 75 ecstasypiller og en bunke små lynlåsposer hos den 18-årige, som blev sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer og våbenloven. Hos en 16-årig fyr, der også bor på stedet, blev der fundet en joint, et halvt gram hash. Han blev sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.