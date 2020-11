Margit Brøns og Bjarne Stenberg Christensen prøvede kræfter med kommunen. Det kostede dem en bøde på 5000 kroner og en ordre om at udskifte deres bundfældningstank. Foto: Kim Palm

Pilerens rammer byrådet: Hvorfor gå efter dem, der gør noget for miljøet?

Da 59 husstande i Karrebækstorp og Klinteby tilbage i 2011 gik sammen og etablerede pileanlæg, blev de hyldet som miljørigtige helte, der gjorde en aktiv indsats for miljøet.

Det har udløst stribevis af påbud, og for nylig blev der afsagt dom over Bjarne Stenberg Christensen. Den 74-årige frugtavler blev idømt en bøde på 5.000 kroner og løbende bødekrav på 2.000 kroner om måneden, indtil forholdene er bragt i orden.

Bjarne Stenberg Christensen ringede fluks til en kloakmester, men der er stadig seks husstande tilbage, som står overfor at blive hevet en tur i retten.

Den sag vil Venstres Elmer Jacobsen nu have belyst. Derfor bliver den forelagt for byrådet tirsdag aften, for ifølge Venstre er kommunens fremfærd overfor pilerenserne unødig brutal og millimeterretfærdig.