Byrådsmedlem Cathrine Riegels Gudbergsen (V) kalder det absurd, at hun har fået tilladelse til den nyeste version af pilerens i nabokommunen, mens hendes egen kommune siger nej. Foto: Jens Wollesen

Pilerens af spildevand: Du må godt i Faxe men får nej i Næstved

Indehaveren af Broksø Gods undrer sig over, at hun godt kan få tilladelse til den nyeste version af pilerensningsanlæg i nabokommunen Faxe, mens man i hendes egen kommune Næstved har sagt stop for yderligere forsøg med pilerens uden bundfældningstank.