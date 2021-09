Se billedserie For hele tiden at have for øje, hvad det er, de arbejder med, har udstillingsarkitekt Jens Ole Platz (t.v.) og art director Rune Sandfeld lavet et stort billede med 1:1 fotos af alle værkerne, som næste år skal udstilles på Holmegaard Værk. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Picasso udsat for spejlstof

Næstved - 25. september 2021 kl. 19:33 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen

Hvordan præsenterer man Picasso på en ny måde?

Picasso er blevet vist på et hav af udstillinger gennem tiden, så helt let er det ikke.

- Det er også med nogen ærefrygt, at man går til et navn som Picasso, siger Rune Sandfeld, der er art director på Museum Sydøstdanmark og i disse dage er ved at skabe rammen for den kommende udstilling sammen med museets udstillingsarkitekt Jens Ole Platz.

Fra Lyngvild til Picasso Frem til årsskiftet er det Jim Lyngvilds velbesøgte særudstilling Solo, der er udstillet i Holmegaardsalen på Holmegaard Værk i Fensmark, men i det nye år bliver det en stor særudstilling med keramik af Picasso. Keramik udlånt fra en privat samling i USA, som hermed for første gang vises i Europa. Samtidig er der tale om den første Picassoudstilling i Danmark, der udelukkende handler om keramik. Fordi Holmegaard Værk er kunsthåndværkets museum. Artiklen fortsætter under billedet.

Spejlrummet kunne komme til at tage sig således ud. Krukker er i den nuværende plan erstattet af ugler. Visualisering: Holmegaard Værk

- Det her er øverste hylde. En international stjerne som vises på Holmegaard, siger Rune Sandfeld, som er uddannet grafisk designer.

Picasso på Holmegaard Værk Pablo Picasso (1881-1973) er mest kendt for sine banebrydende malerier med motiver af bl.a. kvinder, krig og kærlighed, men han har også lavet en del keramik.

Picasso havde en enorm lyst til at udforske og lege med nye materialer, der kunne rumme hans kreativitet og fortællinger. Hans keramik sprudler af farver, energi og overskud og vidner om en enorm livsglæde, så udstillingen på Holmegaard kommer til at handle om det legende og ekstremt kreative menneske, han var.

Udstillingen rummer ca. 50 keramiske værker fra den amerikanske Rosenbaum Collection, som aldrig før har været udstillet i sin helhed i Danmark.

Gennem årene modellerede og malede Picasso flere tusinde stykker keramik parallelt med sit virke som maler, og de udstillede værker på Holmegaard Værk favner perioden fra 1947 til midten af 1960erne.

Keramikken er skabt om sommeren fra 1946 og frem i hans keramikværksted Madoura i den sydfranske by Vallauris.

Udstillingen har arbejdstitlen ’Picasso: En hyldest til livet’ og løber i perioden maj - slut oktober 2022

Montrer Udgangspunktet er de billeder af genstandene, som museet har fået tilsendt fra den private samling. I størrelsen 1:1 hænger de nu på kontoret, og da der er ikke den store forskel på størrelsen, så der skal noget andet til at skabe variation i udtrykket.

Normalt gemmer Holmegaard Værk ikke udstillede genstande væk, men det har været et krav fra ejeren, at alle genstandene skal udstilles i montrer, da her er tale om kostbare værker. Så montrer og nogenlunde ens størrelse er et faktum.

Hvordan viser man så det på en anden måde, end det er set før, og som tilfører det noget nyt?

Kubismen - Picasso var med til at udvikle kubismen, som er genstande set fra flere vinkler samtidig, siger Rune Sandfeld. Og da først de havde tænkt videre i den retning, så kom idéen med at spejle værkerne.

Her er det lige nu spejlstof, der arbejdes med. Eksempler i to forskellige tykkelser hænger netop nu på kontoret til test. Stoffet giver et meget mere blødt og diffust billede end et almindeligt spejl.

Og hvor skal det så bruges? Der arbejdes pt. med at bruge det på hele indersiden af rummet midt i Holmegaardsalen, hvor der ellers skal stå et træ. Et træ af højpoleret rustfrit stål med ugler i.

- På ydersiden bliver rummet udsmykket med billeder af Picassos hoved, så når man går ind i rummet, går man ind i hans hjerne, siger Jens Ole Platz.

Grafik Rune Sandfeld har siddet og tegnet oven på Picassos streger for at kunne lave nogle af motiverne om til grafik, som både skal bruges til markedsføring og til udsmykning af i udstillingen. Nogle af motiverne bliver brugt i stort format skåret ud i opskummet pvcplade. På ankomstvæggen inden man går ind i den topsikrede Holmegaardsal og rundt omkring inde i udstillingen.

- Vores univers bliver i sorte og hvide striber for at stramme udstillingen op og gøre den moderne, og her vil motiverne i grafik være med til at skabe liv i udstillingen, siger Rune Sandfeld. Artiklen fortsætter under billedet.

Pablo Picasso fotograferet i hans keramikværksted. Foto: The Rosenbaum Collection / Museum Sydøstdanmark

På Holmegaards måde Og så bliver værkerne tematiseret, inden de bliver fordelt i seks store montrer og en række mindre. Kvinder, tyrefægtning, ansigter, antikke motiver, kander, mennesker og dyr er blandt motiverne.

Den danske og samtidige parallel til Picassos sydfranske helle er Kähler-værkstederne i Næstved, hvor store danske kunstnere op gennem årene har skabt fantastiske værker. Kähler-samlingen bor i dag på Holmegaard Værk.

- Så den her udstilling kan også give noget fokus på Kähler, siger Rund Sandfeld.

Runde Sandfeld og Jens Ole Platz står for at skabe den visuelle del af udstillingen. Siden skal der så fyldes informationer på. Det tager redaktøren Lene Steinbeck sig af. En del af det bliver i hvert fald nogle podcasts, formentlig fire styks, hvor det bliver en kunstner, der viser rundt i udstillingen, en keramiker der fortæller om selve keramikken, en museumsinspektør der fortæller om Picassos kunst og en kendt person med et specielt forhold til Picasso.

Alt er stadig i de indledende stadier, så hvordan det hele ser ud, når Picassoudstillingen åbner til maj næste år, er ikke helt til at vide. Men der er tænkt en del tanker om, hvordan det kan gøres på Holmegaards egen måde.

Her er det art director Rune Sandfeld (t.h.) og udstillingsarkitekt Ole Jens Platz, som bliver udsat for spejlstoffet, mens vi venter på Picassos keramik. Foto: Thomas Olsen