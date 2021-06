Picasso kommer til Holmegaard

- Det rykker os fra et almindeligt museum til et i international klasse, siger en glad museumsdirektør Keld Møller Hansen fra Museum Sydøstdanmark, der står bag Holmegaard Værk i Fensmark.

I og med Holmegaard Værk er et museum for kreativitet og kunsthåndværk, så kommer det ikke til at handle om hans malerier men udelukkende om Picasso som kunsthåndværker og hans keramik, hvor der kan drages paralleller til Holmegaards store samling af keramik fra det lokale Kähler.

Det spørgsmål er Museum Sydøstdanmarks udstillingsafdeling allerede gået i gang med at arbejde med, så udstillingen kan være klar til at åbne i maj 2022.

- Alle har set Picasso før, men vi vil forsøge at kravle helt ind i hovedet på ham. Vi vil gerne anspore publikum til selv at være kreative - de skal få lyst til at gå direkte ind i vores kreative værksteder og sætte fingrene i det våde ler eller male et potteskår. Det er det, vi er her for, siger museumschefen.