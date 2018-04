Forvent en one of a kind-musikoplevelse med én af verdens bedste klassiske pianister, siger John Nørbjerg, leder af Grønnegade Kasernes Kulturcenter om David Helfgotts koncert i Næstved. Privatfoto

Piano-virtuos skinner over Næstved

Næstved - 10. april 2018

En helt speciel musikoplevelse er i vente, når den rigtige stjerne fra filmen Shine kommer til byen.

Han har spillet udsolgte koncerter i hele verden, blandt andet fire koncerter i streg i Operahuset i Sydney. Han har ligeledes spillet til Oscar-uddelingen. Det er med andre ord ikke hr. hvem-som-helst der lægger vejen forbi Grønnegade Kasernes Kulturcenter torsdag 13. september.

- Det er en kæmpe fornøjelse at kunne præsentere den verdenskendte klassiske piano-virtuos David Helfgott, fortæller John Nørbjerg, kulturcenterleder.

Billetsalget er i gang nu. Billetter kan købes gennem www.gkkultur.dk eller ved at besøge Grønnegades Kaserne Kulturcenters billetkontor. Billetter kan ligeledes reserveres via billettelefonen på 5588 3950.

David Helfgott har levet et både spændende og usædvanligt liv. Faktisk så usædvanligt, at der i 1996 blevet lavet en film baseret på hans liv. Filmen »Shine« med Geoffrey Rush i hovedrollen blev en stor succes og vandt bl.a. en Oscar. I kølvandet på denne succes har den australske pianist opnået kæmpe stjernestatus gennem årene og spiller i dag for fyldte sale i hele verden.

Den australske piano-stjerne er dog langt fra kommet let til sin nuværende stjernestatus. Han viste allerede et blændende talent for klassisk musik i en tidlig alder og som ung mand drog han til London for at studere på Royal College of Music. Hans læremester Cyril Smith beskrev ham som den mest talentfulde elev, han havde oplevet i 25 år.

Imod slutningen af sin tid på Royal College of Music begyndte han dog at blive mere og mere syg og blev kort tid efter diagnosticeret med skizoaffektivt syndrom. Som sygdommen tiltog yderligere, blev han nødsaget til at trække sig fra musikken i en længere periode.

Vendepunktet for David Helfgotts musikkarriere begyndte på en vinbar i Australien, hvor han spillede hver lørdag og imponerede publikum gang på gang. Her mødte han ligeledes sin kone, og med hendes hjælp lykkedes det ham stille og roligt at opbygge en prominent karriere som international koncertpianist.

Siden midten af 90'erne og frem til i dag har han således spillet utallige udsolgte koncerter i hele verden, blandt andet i de store klassiske koncertsale i Wien og Zürich.

På ekstraordinær vis har han haft succes med at kombinere sit umådelige musikalske talent med sin sygdom, og derigennem skabt et fantastisk show med lige dele musikalsk ekvilibrisme og excentrisk mimik og sceneoptræden.

