Pia Kjærsgaard stiller op igen

I et interview eksklusivt for Sjællandske breaker den 74-årige stifter og vælgermagnat i Dansk Folkeparti (DF) Pia Kjærsgaard, at hun stiller op for Næstvedkredsen i Sjællands Storkreds til Folketingsvalg 2023.

- Jeg er vild med stedet, med købmanden, slagteren, bageren, den lille grøntbod, fiskene så friske, at skal de være friskere, skal du fange dem selv.

Den garvede folketingspolitiker lægger ikke skjul på, at partiet er i krise, og at formålet med hendes aktive indsats gerne skal vende de lave meningsmålinger.

Samtidig lægger hun heller ikke skjul på, at hun agter hun at finde fodfæste i Magnusland og gøre trafik til et at sine kerneområder.