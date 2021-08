Med sit sommerhus på Enø bliver folketingspolitiker Pia Kjærsgaard lokalt forankret i Næstvedkredsen. Foto: Anders Ole Olsen. Foto: Anders Ole Olsen

Pia K stiller op for Næstvedkreds

Næstved - 27. august 2021 kl. 04:43 Af Anita Corpas Kontakt redaktionen

Lørdag ventes den 74-årige stifter og vælgermagnat i Dansk Folkeparti (DF) Pia Kjærsgaard at blive valgt for Næstvedkredsen i Sjællands Storkreds.

Det betyder, at hun bliver Næstveds nye folketingskandidat til valget, der senest bliver afholdt i foråret 2023.

- Jeg elsker udfordringer. Ja, jeg er lidt vild med det, siger Pia Kjærsgaard til Sjællandske fra sit sommerhus på Enø.

Hun er netop kommet fra DF's sommergruppemøde i Maribo og afslører, at hun har takket ja til at tage en tørn for partiet.

På adskillige opfordringer for kredse i Sjællandsstorkreds stiller den ukronede dronning af Dansk Folkeparti op igen - dog ikke helt med forventningen om, at hun kan gøre det igen. At lande lidt over 47.000 personlige stemmer.

- Nu må jeg bare håbe, at de der stemte på mig sidst kan huske mig, siger Pia Kjærsgaard.

Ilt til DF i Næstved Det ligner også lidt en partigave til DF i Næstved at få sådant et trækplaster forærende få måneder før kommunalvalget.

Som bekendt er DF faldet helt ud af Byrådet da deres to folkevalgte vandrede til andre partier.

Men den tidligere partiformand tøver ikke et sekund.

- Ja selvfølgelig, jeg vil være meget synlig ved kommunalvalget.

- For vi trænger til nogle stemmer, siger hun ærligt og tilføjer mere kontant; at Næstvedkredsen også mangler en kandidat.

Og på spørgsmålet om, hvorfor hun stiller op lige i Næstved, svarer hun;

- I virkeligheden tror jeg, at jeg er sjællænder.

- Her er vildt hyggeligt.

Diskuterer ikke Den garvede folketingspolitiker lægger ikke skjul på at partiet er i krise, og at formålet med hendes aktive indsats gerne skal vende de lave meningsmålinger.

Imidlertid ønsker Pia Kjærsgaard ikke at kommentere på de interne stridigheder i en mulig kamp om formandskabet mellem Thulesen Dahl og Messerschmidt i DF.

- Det vil jeg ikke gå ind i. Kristian Thulesen Dahl bragende dygtig og gør det på sin måde, og jeg elsker at folk er forskellige, siger Pia Kjærsgaard, der dog blankt afviser, at Morten Messerschmidt skulle være færdig i DF.

Morten Messerschmidt, har netop anket sin dom på seks måneders betinget fængsel for svig med EU-midler og dokumentfalsk.

- Det håber jeg ikke, at han er. Han er alt for dygtig en politiker.

- Nu afgøres sagen i landsretten. Jeg er ikke i tvivl om, der kan have været rod, men ikke for egen vinding siger Pia Kjærsgaard og medgiver, at sagen ikke er det allerbedste for partiet.

- Jeg er ærgerlig over det, men jeg kan kun give mit bidrag og give den gas i folketinget.

Magnus land Men hvordan forestiller spidskandidaten sig at finde fodfæste i et område, hvor vælgerne er vant til at stemme Magnus, Magnus, Magnus?

- Nu stemmer vi så på Pia, Pia, Pia, siger Pia Kjærsgaard kækt, og slår fast, at hun vil arbejde for området.

Siden beslutningen er truffet, har hun fået kikket på erhvervslivet, på plejehjem, sygehuset og lavet aftale med Næstved Gymnasium.

- Så jeg er i al beskedenhed ret aktiv, der i øvrigt i de senere år har sprunget tandemspring og tre gange har deltaget i »Fangerne på fortet« på TV3.

- Så længe ens krop kan holde til det, siger hun og tilføjer, at trafik desuden er en mærkesag hun gerne vil dyrke.

- For tilgængelighed for et område er vigtigt.

- Jeg er i det hele taget meget lokal i forhold til min politik, siger den folkelige politiker.

Det er i øvrigt venskabet til den danske schlager- og dansktopsangerinde Dorthe Kollo gennem 30 år, der har fået Pia Kjærsgaard og Henrik Thorup til Enø.

Lokal fra Enø Sangerinden har allerede sommerhus på øen, og deres fælles bekendte Hans »Enø« sagde god for sommerhuset.

- Vi kikkede på de lørdag og købte det søndag, fortæller Pia Kjærsgard, mens hun roder med kaffemaskinen.

Hun er vild med stedet, med købmanden, slagteren, bageren, den lille grøntbod, fiskene, der så friske, at skal de være friskere, skal du fange dem selv.

- Når man først er her behøver du ikke at tage herfra.

- Jeg håber, at de lokale vil betragte mig som en del af samfundet, siger Pia Kjærsgaard, der ser frem til opstillingsmøde og til at blive valgt på lørdag i Sjølundshuset i Næstved .

- Jeg har elsket det i 38 år og glæder mig til at møde på arbejde hver dag.