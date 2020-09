Personlige rekorder til afslutningsstævne

HG Atletik har i weekenden deltaget i afslutningsstævnet i Greve, hvor det blev til fine resultater for atleterne. Christoffer Banke Jørgensen deltog i 600 meter, hvor han satte ny klubrekord for de 14-årige samt for seniorer. Tiden blev 1.39.76 min. På 200 meter satte han personlig rekord med tiden 27.86 sec. Mads Vielsøe-Nielsen satte også personlig rekord på 200 meter med tiden 26.34 sec og på 1.500 meter løb han i tiden 4.56.52 min.