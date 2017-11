Pernille blogger om sin ordblindhed

Generelt er det stadig et tabu at være ordblind, mener Pernille Efrann Hvidtfeldt, som håber at være med til at ændre på det med sit skriveri. Pernille Efrann Hvidtfeldts blog findes på efrann.dk. Indtil videre er den en udgift for hende, men hun håber, at den kan give et lille overskud, så hun har råd at betale en skoleelev for at rette indholdet igennem - så slipper hendes kæreste nemlig.